Mattinata da bollino rosso sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Puntualmente in occasione delle festività svizzere sono molti i mezzi elvetici che scelgono di attraversare il confine per trascorrere una breve vacanza.

Autostrada A9 e festa in Svizzera

Ennesima mattinata di disagi per gli automobilisti comaschi sull’autostrada A9. Oggi – con la festa del Corpus Domini in Svizzera– si è aperto un lungo ponte. Code e rallentamenti già nelle prime ore della mattinata. Non si tratta di una novità come detto. Il traffico intenso in autostrada e nelle principali arterie del territorio comasco si era già verificato nelle precedenti occasioni della Pentecoste e dell’Ascensione.

Il sito di Autostrade per l’Italia – intorno alle 10 – segnalava coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso.

A complicare la situazione già fortemente compromessa sul fronte viabilistico anche le nuove chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Ieri a partire dalle 22 e fino alle 5 di questa mattina è stato chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Chiuso anche il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Inoltre per consentire lavori di riqualifica delle pensiline di stazione, dalle 5 di sabato 18 alle 21 di domenica 19 giugno, sarà chiusa la stazione di Fino Mornasco, in entrata e in uscita, in modalità continuativa.