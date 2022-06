Manutenzione ordinaria e lavori nelle gallerie, nuove chiusure in orario notturno sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Lo stop al traffico interesserà il tratto Lago di Como-Como Centro, prima in direzione Lainate poi verso Chiasso.

Prime chiusure dalle 20 di oggi alle 5 di domani e, nella stessa fascia oraria, domani, mercoledì e giovedì nel tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Per i veicoli leggeri, consigliata in alternativa dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como la via Bellinzona e la provinciale 17, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro. Per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate, l’indicazione è di seguire il percorso via Nino Bixio, via Innocenzo, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio, con rientro sulla A9 allo svincolo di Como Centro.

Dalle 23 di venerdì 24 alle 5 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Chiasso e in direzione di Lainate.