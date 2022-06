All’ospedale di Cantù sospensione dei ricoveri nell’Unità di riabilitazione cardiorespiratoria fino al 12 settembre. La decisione, comunicata dall’Asst Lariana, per garantire l’attività della rianimazione-anestesia e di conseguenza quella chirurgica, già programmata per tutto il periodo estivo. E per consentire al personale, alle prese da ormai tre anni con l’emergenza pandemica, di beneficiare della fruizione delle ferie estive.

E’ legata a queste due necessità la riorganizzazione che comporterà la sospensione, nel periodo tra il 1 luglio e il 12 settembre, dell’attività di ricovero nell’Unità di riabilitazione cardiorespiratoria.

Il personale infermieristico – spiega ancora l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – sarà ricollocato nei diversi reparti del presidio di via Domea. Questo per garantire la programmazione delle ferie estive. Il personale medico continuerà a garantire l’attività ambulatoriale già programmata e che proseguirà regolarmente e resterà inoltre a disposizione per la gestione dei pazienti e la presa in carico.

Il 12 settembre riprenderà l’attività di ricovero nell’Unità di Riabilitazione Cardiorespiratoria. Nel corso dell’estate, nel frattempo, si chiuderà un nuovo bando di concorso per l’assunzione di personale infermieristico. Sono arrivate 300 domande. La prova scritta e pratica si svolgerà il 3 agosto a Desio mentre le prove orali inizieranno a partire dal 22 agosto.