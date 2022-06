Como verso il ballottaggio, rompe il silenzio Forza Italia. In una nota il partito di Silvio Berlusconi ringrazia “i cittadini di Como per il risultato ottenuto in termini di riconoscimento elettorale e politico ma che, purtroppo, non è stato sufficiente per approdare al ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco”.

Gli azzurri insieme a Noi con l’Italia-Democrazia e sussidiarietà hanno raggiunto 8.54% e 2.485 voti al primo turno sotto la lista “Como con Molteni Sindaco”.

“Nessuna indicazione di voto, ma libertà di scelta”, è la linea che arriva dal neo eletto sindaco di Erba, ed ex coordinatore provinciale di Forza Italia, Mauro Caprani.

Di seguito il testo della nota integrale: “Le riflessioni politiche che dovranno essere necessariamente fatte dalla coalizione di centrodestra che governa gran parte della provincia, auspichiamo possano ricondurre gli alleati, al netto della delusione di questi giorni, ad un rinnovato impegno comune e ad una ritrovata visione di intenti, convinti come siamo che i valori che rappresentiamo legati al cattolicesimo liberale saranno elemento di coesione per affrontare le prossime scadenze elettorali nei modi e termini dovuti e che la politica impone. Una politica i cui elementi distintivi non possono che essere la condivisione, l’ascolto, la sintesi tra le varie sensibilità che riteniamo un valore aggiunto, e lontanissimi da quei movimenti protestatari i cui effetti devastanti hanno portato, tra le altre cose, un comico al governo del Paese. Per l’alto senso civico che ci contraddistingue da sempre, invitiamo peraltro i nostri elettori ad esercitare il diritto di voto quale forma più alta di responsabilità nei confronti della città”.