Tennis, una vittoria per la Lombardia (nel maschile), una per il Piemonte (nel femminile). Si è conclusa sui campi di Villa Olmo la tappa del Tennis Como del Super Next Gen Italia. Il principale torneo giovanile nazionale per Under 18 osservato dalla Federtennis. Torneo che metteva di fronte alcune delle migliori racchette della Macroarea Nord-Ovest, quella che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

A fare la voce grossa è stato però soprattutto il Piemonte, che ha portato ben tre atleti su quattro a giocarsi la finale per il titolo. La vittoria nel femminile è andata a Alice Noascon Fragno, del Tennis Club Laghi di Valperga (in provincia di Novara). In rimonta ha prevalso su Camilla Angioni-Martino (del Country Club Cuneo) per 3-6 7-5 6-3.

Angioni-Martino a sinistra, Noascon Fragno a destra



Nel tabellone in rosa, sconfitte in semifinale la comasca Ginevra Sassi (tesserata per lo Junior Milano) superata per 6-1 6-2 dalla Angioni-Martino, e Alice Dell’Orto (Ct Ceriano) battuta dalla futura vincitrice per 6-2 6-4.

Passiamo al maschile, con un tabellone che si è contraddistinto per incontri tutti molto combattuti, comprese le semifinali e la finale. La vittoria è andata a Bergamo, grazie al giocatore del Città dei Mille Leonardo Borrelli (testa di serie numero 3) che ha piegato in rimonta Alessandro Zapelli (Tc Piazzano di Novara) per 6-7 6-0 6-1. Fermato in semi invece Giulio Stella (Ct Cantù), il migliore dei tennisti della provincia di Como, battuto da Zapelli per 7-6 7-6. William Mirarchi (testa di serie numero 2, Tc Villasanta) era stato fermato per 7-6 6-7 6-3 da Borrelli. Qualche numero per descrivere l’equilibrio: dai quarti in avanti tre match si sono conclusi al terzo set e sono stati ben cinque i tiebreak disputati.

Alessandro Zapelli Leonardo Borrelli

I numeri del torneo

208 i tennisti (154 ragazzi e 54 ragazze) che si sono confrontati per arrivare fino alle finali. Match ospitati sui campi del Tennis Como ma anche (nelle prime giornate) su quelli del Tennis Center di Tavernola e del Nuovo Tennis Delle Vigne.

Sioli: “E’ emerso il grande fair play tra i ragazzi”

“Davvero complimenti a questi ragazzi – ha poi commentato la presidente del Tennis Como, Chiara Sioli, dopo le premiazioni – Sono stati encomiabili, in alcuni momenti anche eroici per l’impegno che ci sanno messo, senza mollare mai una pallina, nonostante il grande caldo che si percepiva sul campo e che è stato presente per tutte le giornate di gara. Condizioni molto dure in cui è emerso il grande fair play tra i ragazzi. La lezione di sport che hanno dato a tutti noi è stata notevole. Le cose che mi ricorderò di questo Super Next Gen Italia targato 2022 sono le pochissime discussioni e il rispetto che c’era tra tutti i concorrenti”.