Polemiche, scontri, blitz nei quartieri. La candidata sindaco del centrosinistra (Barbara Minghetti) e il candidato sindaco civico (Alessandro Rapinese) si lanciano accuse e risposte sulle rispettive pagine Facebook negli ultimi giorni di campagna elettorale prima del ballottaggio a Como.

LO SCONTRO A DISTANZA

Ieri lo scontro sulla Ztl (qui l’articolo). Poi Minghetti rifila una stoccata a Rapinese (pur senza citarlo direttamente) su The Life Electric, il monumento di Libeskind sulla diga foranea di Como. “Ricordate le battaglie contro il monumento? Dalle mozioni in consiglio comunale, alle promesse di venderla su eBay, passando per un referendum popolare, ovviamente bocciato, c’è chi ne ha fatte di tutti colori. Qualcuno forse preferiva la vecchia installazione presente all’apice della diga: un bidone dell’immondizia perennemente traboccante di rifiuti. La città non si governa con le sparate“.

La replica di Rapinese – un video su Facebook – non si è fatta attendere. “Stai parlando non solo a me – dice Rapinese, rivolto a Minghetti – ma a 4.478 comaschi che hanno firmato. Tra le quali Ada Mantovani, tua fedele sostenitrice in campagna elettorale. All’epoca credevamo che fosse un monumento non sentito dalla cittadinanza, non lo volevamo: giusto o sbagliato che fosse, abbiamo creduto in qualcosa. Ero contrario a quel monumento e mi sono spaccato la schiena per raccogliere quelle firme. Porta rispetto per chi ha degli ideali“.

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Rapinese ha annunciato un comizio, oggi alle 20.30, in viale Geno, nella sede di Como Nuoto. Ieri il candidato della lista Rapinese Sindaco è passato anche da via Anzani, ribadendo l’intenzione – qualora fosse eletto – di vietare la vendita degli alcolici in zona a partire dal pomeriggio. Domani alle 18, in via Anzani arriverà Minghetti. La candidata del centrosinistra organizza invece oggi alle 18.30 al bar Il Cortiletto di Como l’incontro dal titolo “Politica, sostantivo femminile”, con candidate e simpatizzanti. E da 21 donne, guidate dalla musicista Paola Minussi, è arrivato ieri un appello al voto a favore di Minghetti. Nell’elenco compaiono alcuni nomi noti, come la manager Annarita Polacchini, già amministratore delegato di Asf Autolinee, Maria Angela Previtera, direttrice Villa Carlotta e Olivia Molteni Piro, fondatrice de Il Sole.