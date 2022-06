Il vescovo di Como Oscar Cantoni creato cardinale. Il Concistoro sarà il prossimo 27 agosto. Per i fedeli che volessero seguire la cerimonia, il Servizio diocesano pellegrinaggi sta organizzando il viaggio a Roma. La trasferta sarà dal 26 al 28 agosto. Il costo è di 250 euro e comprende viaggio in pullman e soggiorno. Il termine per le iscrizioni è il 20 luglio. Chi fosse interessato a prendere parte all’evento può rivolgersi – per prenotazioni e informazioni – al numero 031.3312232 il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12.30 oppure al proprio parroco.

L notizia clamorosa era arrivata dal Vaticano lo scorso 29 maggio all’Angelus. Papa Francesco ha annunciato che il vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni sarà tra i 21 cardinali nominati nel Concistoro del prossimo 27 agosto. Oltre al vescovo Cantoni altri quattro sono italiani. Cantoni sarà cardinale elettore (potrà quindi partecipare al prossimo conclave) assieme a monsignor Giorgio Marengo (prefetto apostolico di Ulan Bator, capitale della Mongolia). Non potranno invece eleggere il nuovo Papa i tre nuovi cardinali ultraottantenni, Arrigo Miglio, Fortunato Frezza e Gianfranco Ghirlanda.

Monsignor Cantoni, il giorno dopo la notizia, aveva detto: “Un dono non solo per me ma per tutta la comunità. Sono riconoscente al Santo Padre, è un incarico di grande responsabilità”.