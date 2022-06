Ieri la scissione del Movimento 5 Stelle, con l’ex capo politico Luigi Di Maio in uscita dal partito per formare un nuovo gruppo, Insieme per il futuro.

Gruppo del quale non farà parte il deputato lariano Giovanni Currò. Che, all’indomani della scissione, diffonde una nota in cui dichiara di rimanere nel Movimento 5 Stelle e spiega le ragioni della scelta di continuare il percorso politico tra le fila dei pentastellati.

“Sono e resto nel M5S, la mia casa e la mia storia politica territoriale è qui. È chiaro, il movimento sta attraversando un momento importante di cambiamento, come peraltro è nella natura stessa dei movimenti politici, ma la strada è chiara e si va avanti a lavorare a testa bassa per i cittadini. In particolare, sono impegnato a lavorare in queste ore in Commissione Finanze come vicepresidente sul Decreto Aiuti, volto a dare un supporto concreto ai cittadini e e alle imprese in questa situazione difficile di economia di guerra“.

Anche Raffaele Erba (consigliere regionale) e Fabio Aleotti (capogruppo uscente a Como), come anticipato ieri (qui l’articolo), restano nel Movimento 5 Stelle e non seguono Di Maio.