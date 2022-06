Cibo mal conservato e trattato con coloranti chimici. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione hanno sequestrato 250 chili di alimenti in un ristorante etnico della provincia di Como. Il titolare, un uomo di origini pakistane, è stato denunciato, e l’attività è stata chiusa.

I militari hanno riscontrato inosservanza delle procedure di autocontrollo in materia di igiene alimentare e hanno contestato violazioni sulle indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti non pre-imballati.

La guardia di finanza di Forlì ha invece sequestrato oltre 6 milioni di prodotti potenzialmente pericolosi tra giocattoli, prodotti di cartoleria, casalinghi, prodotti per il bricolage e per la cura della persona, in un’operazione che ha coinvolto anche il Comasco. Durante un controllo in una ditta del Forlivese, i militari hanno trovato e acquisito la documentazione, riuscendo così a risalire la filiera di vendita e individuare le società che importavano i prodotti. I controlli hanno interessato anche le province di Como, Monza e Padova, e hanno portato alla luce 6,7 milioni di prodotti non sicuri, senza le indicazioni minime previste dal codice del consumo. Adesso le Camere di Commercio competenti per territorio emetteranno le sanzioni, che, complessivamente potrebbero superare i 100mila euro.

