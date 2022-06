Como al ballottaggio, due giorni prima del voto. Ultime ore per i protagonisti del duello che si svolgerà domenica 26 giugno quando i cittadini comaschi saranno chiamati al ballottaggio tra la candidata sindaco Barbara Minghetti (centrosinistra) e il candidato sindaco Alessandro Rapinese (lista Rapinese Sindaco).

Como al ballottaggio

Ore importanti anche per i partiti e le liste escluse dal prossimo appuntamento elettorale per capire le possibili convergenze su uno dei due nomi in lizza. All’appoggio arrivato nei giorni scorsi al candidato Rapinese dal Comitato Assemblee Popolari con Roberto Adduci si aggiunge quello di Francesco Matrale di Italexit, il partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone. Per voce del coordinatore Adalberto Motta che in una nota spiega: “Auspichiamo che i comaschi scelgano una lista civica alla guida di Como, in quanto unica alternativa a quei partiti che stanno governando il paese e lo stanno portando a una crisi quasi irreversibile”.

Si spacca invece – per l’ennesima volta – il centrodestra comasco sulle indicazioni di voto. La Lega per voce di Salvini ha di fatto appoggiato Alessandro Rapinese mentre Forza Italia si dice “lontanissima dai movimenti protestatari” (che sembrerebbe proprio un riferimento al candidato civico). Infine Fratelli d’Italia che non si schiera né con Rapinese, né con Minghetti. “Vorremmo perdessero entrambi perché sono due facce della stessa medaglia”, il commento che arriva dal partito guidato da Meloni.

Un fatto – quest’ultimo – politicamente rilevante, soprattutto per chi immaginava che il bottino degli oltre 8mila voti del centrodestra potesse andare interamente a Rapinese.

A ufficializzare il sostegno a Minghetti è l’Arci Como per mezzo del suo presidente Gianpaolo Rosso e un appello a votare la candidata del centrosinistra è arrivato da 126 donne, guidate dalla musicista Paola Minussi.

Vincenzo Graziani di Verde E’ Popolare sui social ha ribadito: “Verde è Popolare non si è schierato a favore di nessuno dei due candidati al ballottaggio”. Nessuna indicazione anche da Fabio Aleotti della lista “Como in Movimento – Stop Inceneritore”, che in una nota scrive: “I nostri elettori e sostenitori saranno liberi di scegliere Barbara Minghetti o Alessandro Rapinese secondo i propri orientamenti personali nella speranza che il diritto-dovere di voto venga esercitato dal maggior numero possibile di cittadini comaschi”.

Nessuna indicazione di voto al momento anche da Adria Bartolich sostenuta dalle liste Civitas e il Bene Comune.