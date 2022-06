Intonaco e tegole pericolanti: vigili del fuoco impegnati sin dalle prime ore del giorno nella messa in sicurezza di due edifici nel Comasco.

A Como

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Como in via Pino per la rimozione di intonaco pericolante da un edificio.

A Cantù

Pompieri al lavoro anche a Cantù, in via Alciato, sempre in mattinata, dove sono intervenuti per rimuovere alcune tegole pericolanti dal tetto di un’abitazione affacciata sulla strada (foto sotto).