Vittoria comasca nella selezione per Miss Italia andata in scena ieri in provincia di Bergamo. L’evento è stato ospitato dal Golf Club Rossera di Chiuduno.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Golf Club Rossera è stata Rebecca Gaddi. 24 anni di Como. Alta 1,75, Rebecca Gaddi è studentessa di medicina osteopatica con il sogno di diventare osteopata specializzata in bambini e donne in gravidanza. La giovane lariana pratica danza moderna, contemporanea, hip hop e latino-americano. Rebecca, non a caso, nella sua esibizione ha portato su palco un momento di danza moderna sulle note di “Easy on me”. Grazie a questa affermazione la comasca ha ottenuto il pass per le finali regionali.

Nella stessa serata secondo posto per Alba Bodon, 24 anni, di Brescia: terza piazza per Camilla Ceriani, 21 anni, di Milano; quarta posizione per Martina di Mito, 22 anni, di Settimo Milanese; quinta classificata Elisa Saleri, 25 anni, di Cusano Milanino; sesta, infine, Alice Asti 23 anni, di Bagnolo Cremasco.