Stato di emergenza in Lombardia per la siccità fino al 30 settembre prossimo. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha firmato un decreto che prevede interventi straordinari per affrontare la mancanza di acqua e per sostenere la popolazione, l’ambiente e le attività produttive interessate.

Il decreto raccomanda “a tutti i cittadini di utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile”.

La Regione mette a disposizione dei sindaci uno schema di ordinanza su risparmio idrico e limitazioni per l’uso dell’acqua potabile. Il decreto raccomanda ai Comuni di limitare il più possibile l’impiego dell’acqua potabile per attività non indispensabili.

Il decreto contiene anche la richiesta alla presidenza del Consiglio dei Ministri di creare una cabina di regia permanente, congiunta tra lo Stato e le Regioni.