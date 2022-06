Gli agenti della polizia locale hanno inseguito e arrestato un 31enne che insultava e infastidiva i viaggiatori alla stazione di Como Borghi. I vigili, impegnati in un servizio di controllo mirato per garantire maggiore sicurezza in città, hanno ricevuto la segnalazione della presenza dell’uomo che, probabilmente in stato di alterazione, infastidiva i passanti.

Alla vista degli agenti, l’uomo, un 31enne nigeriano irregolare in Italia, è fuggito a piedi, dopo essersi rifiutato di mostrare i documenti. Inseguito e bloccato in via don Guanella, l’uomo ha opposto resistenza e ha cercato aggredire gli agenti.

E’ stato portato al comando e arrestato al termine degli accertamenti. Processato oggi con rito direttissimo, ha patteggiato 4 mesi.