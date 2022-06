Grave infortunio sul lavoro poco prima delle 10 a Lurago d’Erba, in via degli Artigiani. Un operaio, per cause ancora da chiarire, è rimasto incastrato in un macchinario che stava utilizzando per lavorare. Subito sono stati allertati i soccorsi. Per liberare l’operaio incastrato sono intervenuti i vigili del fuoco di Erba e Cantù. A Lurago sono intervenute l’automedica del 118 e l’ambulanza.

Viste le condizioni dell’operaio è stato chiesto l’intervento dell’elicottero, che ha trasportato l’operaio all’ospedale di Varese, in condizioni gravi.

Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente.