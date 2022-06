Sport e solidarietà. Un binomio che si rinnova e coinvolge il territorio comasco.

Mercoledì 29 giugno al circolo Pinetina di Appiano Gentile è in programma “Lions for children” la gara benefica di golf organizzata dal Lions Club Milano Host e dal Lions Club Milano Golf St. Andrews il cui ricavato andrà a Vidas, casa sollievo bimbi nel quartiere Gallaratese, primo hospice pediatrico della Lombardia.

Mario Guidotti, neurologo nel comitato organizzatore, spiega. “Questa occasioni uniscono attività sportiva e solidarietà. I fondi raccolti sono preziosissimi per strutture come questa di cui fortunatamente in Lombardia siamo dotati”.

I fondi raccolti saranno destinati in particolare alla creazione di una stanza multisensoriale volta a sviluppare la percezione per chi è affetto da autismo. La gara – che vede Espansione Tv media partner – lo scorso anno tra quote d’iscrizione e sponsor aveva permesso di raccogliere quasi 10mila euro. Tra i progetti finanziati un pulmino per il trasporto dei piccoli pazienti e un’apparecchiatura per la rilevazione dei parametri vitali a distanza.