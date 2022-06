Lady Gaga dovrebbe essere l’ospite d’onore oggi a Villa Olmo ai festeggiamenti per il matrimonio del miliardario britannico Alan Howard (noto nome nella finanza della city) e della moglie Caroline Byron. La star internazionale, che un anno fa era stata sul lago di Como per le riprese del film House of Gucci dovrebbe esibirsi per la coppia.

Per l’evento privato, Villa Olmo e l’area circostante sono inaccessibili a comaschi e turisti. Divieti e provvedimenti che hanno sollevato molteplici polemiche.

Soprattutto in questo fine settimana, le limitazioni riguardano la dimora, il parco e anche la zona limitrofa. Costretto a chiudere anche il lido, mentre non sono disponibili i parcheggi ed è stata chiusa al transito la via Cantoni. Doppio senso di marcia in via Museo Giovio.