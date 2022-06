La geografia del voto. La vittoria di Alessandro Rapinese, nuovo sindaco di Como, è stata netta nella stragrande maggioranza dei seggi. La sua rivale, la candidata del centrosinistra, Barbara Minghetti si è aggiudicata soltanto 10 sezioni su un totale di 74.

Il voto in città

Rapinese ha dominato in convalle in particolare nei quartieri Est e Ovest. In quest’area a Minghetti è andata solo una sezione (la 15). Da segnalare il pari merito della sezione 18, scuola di via Fiume, (dove i due sfidanti si sono aggiudicati 195 preferenze ciascuno). In zona Como Borghi è stato netto il vantaggio del candidato civico. Soltanto in una sezione (la 32) ha vinto Minghetti. Poi per vedere il centrosinistra avanti bisogna scorrere l’elenco fino alle sezioni 41-42-43 ad Albate dove la candidata si è imposta per pochi voti di vantaggio (uno solo nel caso della sezione 42. 198 voti contro 197). Stesso scenario anche a Camerlata alla sezione 51 (dove ha vinto per 167 preferenze contro le 166 dell’avversario). A lei anche le sezioni 52 e 53. Rapinese ha registrato buone performance, con distacchi anche molto netti in alcuni casi, nella zona di Monte Olimpino, Tavernola, Sagnino e Ponte Chiasso. Su 13 sezioni a Minghetti ne sono andate soltanto due. Clicca qui per leggere tutti i dati.

