Raduno azzurro per le promesse del canottaggio al centro remiero di Piediluco, in Umbria. Un momento di valutazione per il direttore della Nazionale Francesco Cattaneo in vista dei Mondiali Under 19. L’evento iridato quest’anno si disputano alla Schiranna di Varese dal 27 al 31 luglio. Cattaneo ha convocato complessivamente 60 atleti, 30 uomini e 30 donne. Tra i collaboratori dello staff tecnico Gaia Tagliabue, neoeletta in consiglio comunale a Como con la lista del sindaco Alessandro Rapinese.

Nel gruppo che si sta mettendo alla prova in questi giorni anche un folto gruppo di atleti di società di casa nostra. Sono stati infatti stati convocati Melissa Schincariol e Marco Selva (Canottieri Cernobbio), Alberto Briccola, Manuel Caldara, Elisa Grisoni, Niccolò Gabriele Marelli e Giulio Zuccalà (Lario), Marco Gilardoni e Valentina Mascheroni (Menaggio), Giulia e Marta Orefice (Moltrasio), Stefano Solano (Tremezzina), Matteo Belgeri e Marco Gandola (Bellagina).

Le società comasche sono state peraltro protagoniste ai Campionati italiani Under 23, Ragazzi ed Esordienti disputati durante lo scorso fine settimana proprio a Piediluco. Secondo gradino del podio a squadre, con cinque ori, per la Canottieri Cernobbio che si è imposta in un derby del lago sulla Lario, a quota quattro. Nello stesso evento due successi per Moltrasio e un titolo per Menaggio.