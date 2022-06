Autostrade, a fine giugno pedaggi in aumento. Benzina alle stelle, carrello della spesa sempre più costoso, rincari per luce e gas. In un quadro, dal punto di vista economico, certamente poco confortante in vista delle vacanze estive si aggiungono anche gli aumenti dei pedaggi autostradali. Da fine giugno è previsto, infatti, un incremento sull’intera rete dell’1,5%.

La decisione, dopo 4 anni di blocco, è in una fase istruttoria. E sarà decisa dalle autorità competenti, spiega Autostrade per l’Italia in una nota.



Pochi centesimi di fatto ma che sommati a tutti gli aumenti in corso vengono maldigeriti dagli automobilisti già alle prese con un pieno di benzina che ha raggiunto cifre record (un litro è ben sopra ai due euro). E questo pur con lo sconto del governo sui carburanti di 30 centesimi prorogato fino al 2 agosto. Una mossa necessaria anche se da più parti, associazioni di categoria e di consumatori in primis, si aspettavano una riduzione più generosa in vista dell’estate e delle partenze per le vacanze. Con ogni probabilità a fine luglio l’esecutivo dovrà inevitabilmente portare avanti altre valutazioni.

Un’ulteriore brutta notizia per i comaschi già alle prese con una delle autostrade, la A9, tra le più care d’Italia.