Tir in panne sulla statale Regina, a Sala Comacina e traffico in tilt per buona parte della mattinata. Attorno alle 9.30, un mezzo pesante si è bloccato in mezzo alla strada per un guasto. Il conducente non poteva in alcun modo spostare il camion.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. In poco tempo si sono create lunghe code in entrambe le direzioni. Gli agenti della polizia locale di Tremezzina e i poliziotti della stradale del presidio fisso sulla Regina sono intervenuti per regolare il traffico e ridurre i disagi. Le code però sono proseguite per gran parte della mattinata. E’ stato necessario infatti attendere l’intervento di personale specializzato per spostare il mezzo pesante.