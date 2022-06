Bmx tricolore a Olgiate Comasco. Conto alla rovescia per il grande evento del fine settimana. Sabato e domenica nella località lariana si assegneranno infatti i titoli italiani di Bmx. Una manifestazione che doveva andare in scena nel 2020, ma che due anni fa è saltato a causa delle problematiche legate all’emergenza per il Covid. A Olgiate saranno presenti oltre 500 atleti, in rappresentanza di 19 società del nostro Paese.

Da un punto di vista tecnico, l’evento 2022 presenta l’importante novità del “time trial”, un giro cronometrato per ogni ciclista, con qualifiche e finali, che si affianca alla classica gara “race” per Bmx e Cruiser. Una manifestazione, quella tricolore, che già doveva essere ospitata nel 2020 a Olgiate, ma che saltò per le pesanti ripercussioni date dall’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Organizzazione a cura della Bmx Ciclistica Olgiatese, che arriva all’evento di casa con grandi ambizioni. Il sodalizio lariano – che conta circa 200 tesserati – in questo 2022 ha già ottenuto una serie di importanti risultati e l’obiettivo è aggiungere nuovi trofei alla bacheca del club. “Per la nostra società nata nel 1985 – spiega il presidente Flavio Castelnuovo – organizzare il Campionato italiano Bmx Race 2022 rappresenta un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione, il giusto premio per la crescita costante nel corso degli anni nel numero di atleti, di strutture, nei progetti realizzati, nell’impegno organizzativo e nei risultati agonistici ottenuti. In questa circostanza ringrazio il consiglio direttivo, i volontari e tutti coloro che, ognuno nel proprio ruolo, hanno reso possibile il nostro sogno tricolore e sono al lavoro

da mesi per organizzare al meglio la manifestazione. Gli ingredienti ci sono tutti, ora non resta che attendere le società e gli atleti, veri protagonisti della rassegna tricolore, per vivere due giornate di grande sport e spettacolo”.

Bmx tricolore, il programma

Il programma di Olgiate Comasco di “Bmx Race 2022” prevede l’apertura del paddock sabato 2 luglio alle 10. Per tutta la mattinata sono previste prove libere per poi arrivare alle 15, quando è stata fissata la cerimonia d’inizio della manifestazione. Seguiranno poi le prove ufficiali e le prime gare, alle 17, con le premiazioni che andranno in scena alle 19.30. Domenica 3 luglio il via sarà alle 8.15 con nuove prove ufficiali e gare dalle 10. La chiusura, nel pomeriggio, con la competizione “time trial” a cronometro. La consegna dei riconoscimenti sarà alle 17.