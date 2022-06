Una novantina di partecipanti e 7mila euro netti raccolti – tra quote d’iscrizione e sponsor – per i bambini malati.

Oggi al circolo La Pinetina di Appiano Gentile giornata dedicata alla gara di golf di beneficenza organizzata dal Lions Club Milano Host e dal Lions Club Milano golf St. Andrews. Il ricavato andrà all’associazione Vidas e alla Casa sollievo bimbi nel quartiere Gallaratese di Milano, primo hospice pediatrico della Lombardia. Struttura che si rivolge a bambini con malattie inguaribili o con bisogni specifici che necessitano di assistenza per brevi o lunghi periodi con le loro famiglie.

I fondi raccolti saranno destinati, in particolare, alla creazione di una stanza multisensoriale volta a sviluppare la percezione per chi è affetto da autismo.

La gara – di cui Espansione Tv è media partner – ha visto arrivare ad Appiano Gentile golfisti da tutta la Lombardia ma anche da fuori regione.

“Siamo molto soddisfatti nonostante il Covid che anche quest’anno ha portato a qualche defezione – ha spiegato Raffaella Guidotti, referente per il Lions Club Milano Host, il primo Lions nato in Italia – i fondi raccolti finanzieranno un progetto importante per i bambini autistici. Ogni anno – aggiunge – focalizziamo la nostra attenzione e le risorse raccolte verso un obiettivo concreto che poi in breve tempo vediamo realizzato”. Tra i progetti già finanziati un pulmino per il trasporto dei piccoli pazienti e un’apparecchiatura per la rilevazione dei parametri vitali a distanza.