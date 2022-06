Multe in arrivo per commercianti, artigiani e professionisti che da domani non consentiranno ai propri clienti di pagare con carte di credito o debito tramite Pos. E soprattutto, qualsiasi importo. Al via quindi il piano del Governo per limitare l’uso del contante attraverso le regole previste dall’ultimo decreto del Pnrr. Tra gli obiettivi principali: eliminare in ogni modo i rischi dell’evasione fiscale.

Le multe

Per chi rifiuta il pagamento elettronico, la sanzione amministrativa è di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione. Fatta la regola trovato l’inganno. Le associazioni dei consumatori plaudono alla novità ma avvertono: commercianti e professionisti potrebbero aggirare le multe. Come? Il Codacons spiega che “le disposizioni escludono l’obbligo di pagamento con il Pos in caso di oggettiva impossibilità tecnica e quindi ad esempio di guasto dello strumento”. Non solo. Per essere in regola con la nuova norma, esercenti e professionisti potrebbero limitarsi ad accettare anche un unico circuito e una sola tipologia di carta di debito (per esempio il bancomat) e una sola di credito, restringendo così il diritto degli utenti a pagare con Pos.