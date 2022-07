Indagini dei carabinieri per identificare i responsabili della violenta rapina messa a segno in una villetta di Alserio mercoledì sera, attorno alle 22. Una coppia con un bambino di pochi anni è stata tenuta in ostaggio dai banditi. L’uomo è stato malmenato e minacciato con una pistola dai rapinatori, che volevano che gli aprisse la cassaforte. In casa in realtà non c’era alcun forziere.

I militari dell’Arma della stazione di Erba e del reparto operativo di Como hanno effettuato un sopralluogo e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per trovare elementi utili a risalire ai rapinatori.

I telefoni rubati nella villetta sono stati abbandonati a poca distanza dai banditi in fuga. I malviventi hanno portato via il denaro contante trovato in casa e qualche gioiello e orologio.