Impennata di casi Covid in Lombardia, il presidente della Regione Attilio Fontana invita a non abbandonare le mascherine e le precauzioni, soprattutto nei luoghi affollati. “Non sono preoccupato – ha detto – ma è un dato di fatto che il numero dei contagi stia aumentando”.

“E’ altresì un dato di fatto – ha aggiunto Fontana – che questo tipo di contagio non sia preoccupante come quelli precedenti e che abbia sulla salute effetti differenti rispetto al recente passato”.

Negli ultimi giorni in Lombardia sono in crescita anche i ricoveri nei reparti ordinari. “La maggioranza di questi casi si riferisce a pazienti ricoverati per altre patologie che risultano positivi quando entrano in ospedale. Dunque attenzione alta, ma nessun allarme”.

“Il mio appello a tutti i lombardi – ha concluso – è di continuare a porre attenzione e a mettere in atto tutte le precauzioni utili a contrastare il Covid, soprattutto nei luoghi affollati”.