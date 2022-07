Un polo per lo sport. Una parete da arrampica su massi (il bouldering). Una palestra polifunzionale (per calcetto, pallavolo e pallacanestro) e una per il fitness. E poi le piante per coprire i muri esterni dell’edificio. Sono alcuni dei dettagli del progetto che interessa l’edificio dismesso di via del Carso a Como la cui ristrutturazione sarà finanziata da Regione Lombardia.

Dei 9,6 milioni di euro stanziati per gli impianti sportivi universitari, a Como ne andranno 1,8 milioni di euro. I fondi saranno destinati all’Università degli Studi dell’Insubria per la riqualificazione dell’area dismessa di via del Carso e la realizzazione di un edificio multifunzionale per lo sport.

“Un passo importante per incentivare la pratica sportiva e, al contempo, ampliare il numero di impianti lombardi di alto livello veramente a disposizione di tutti” ha sottolineato Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi che aggiunge “Tramite il bando Regione ha assicurato una copertura sino al 50% dei lavori da realizzare, con un massimo che è stato fissato in 2 milioni di euro per università. Si tratta di un contributo a fondo perduto che permetterà di ampliare sul territorio lombardo la rete diffusa di impianti di ‘eccellenza’. Una rete che risulterà di supporto oltre alle attività universitarie anche a quelle federali, amatoriali, dilettantistiche e professionistiche, nel segno dell’ecosostenibilità, dell’accessibilità e della polifunzionalità”.