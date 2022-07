Matrimonio vip. Archiviati i festeggiamenti per quelle che sul Lario sono già state definite “le nozze dell’anno” Villa Olmo e il suo parco tornano alla città e ai comaschi. Il parco riaprirà completamente al pubblico nella giornata di lunedì mentre la villa il giorno successivo.

Per l’evento privato, la festa di nozze del miliardario britannico Alan Howard e la moglie Caroline Byron, la storica dimora e l’area circostante sono rimaste inaccessibili a comaschi e turisti per circa un mese: dal 6 giugno al 4 luglio.

Lo scorso fine settimana le limitazioni sono aumentate e hanno riguardato l’intero compendio blindato per il clou dei festeggiamenti e lo spettacolo pirotecnico durato diversi minuti. Sul Lago di Como è inoltre arrivata per il matrimonio vip anche la cantante e attrice Lady Gaga che si è esibita davanti alla coppia e agli invitati a Villa Olmo.

Imponenti le misure di sicurezza messe in atto per rendere l’intera villa e il parco che la circonda blindati agli occhi dei passanti e tutelare così la privacy della coppia e dei loro ospiti. Un mese di festeggiamenti che non sono passati inosservati ai residenti comaschi ma ora i tecnici sono al lavoro per rimuovere transenne e recinzioni per riconsegnare il compendio alla città.