Grave incidente a Valbrona, in via Milano in località Ossigo, poco prima delle 3 di questa mattina. Un automobilista 50enne residente in paese viaggiava in direzione di Asso. Per cause ancora in corso di accertamento – non si esclude un malore – ha perso il controllo della vettura ed è finito contro il guard rail. Un impatto violento. Oltre all’ambulanza si è alzato in volo l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in codice rosso, quindi massima gravità, all’ospedale di Varese dove è ricoverato in prognosi riservata. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Bellagio.