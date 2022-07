Incidente stradale nella notte in Canton Ticino sull’autostrada A2, all’altezza di Rancate. Muore una donna di 36 anni. Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale la vittima, italiana ma domiciliata nel Mendrisiotto, viaggiava in moto come passeggera. Alla guida del mezzo c’era con un 43enne svizzero, circolavano in direzione Sud sulla corsia centrale. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna è caduta dalla moto ed è stata poi investita da un’auto guidata da una 23enne italiana residente in provincia di Como, che arrivava sulla corsia sinistra. Qui il comunicato ufficiale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, la Polizia Città di Mendrisio e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), oltre ai soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). Ma purtroppo per la 36enne non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Illese le altre persone coinvolte nell’incidente avvenuto intorno all’1.30. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto autostradale interessato dall’incidente è rimasto chiuso fino alle ore 5.

