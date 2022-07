Notte di tragici incidenti in Canton Ticino. La polizia cantonale ha reso noto che poco prima delle 3.20 a Broglio (frazione del comune di Lavizzara, in Vallemaggia), si è verificato un incidente in cui ha perso la vita un 20enne.

Intorno alla 1.30 si era verificato uno schianto sulla A2 nel quale era morta una donna di 36 anni (leggi qui i dettagli). In questo secondo schianto coinvolto un 20enne automobilista svizzero domiciliato nel Locarnese. Circolava sulla strada cantonale in direzione Sud con a bordo due passeggeri. Per cause ancora in fase di ricostruzione, il conducente, superato l’abitato di Prato-Sornico, nell’effettuare una curva a destra ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada. L’auto è finita contro palo in cemento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti oltre agli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Salva e della Rega e i pompieri di Locarno, che hanno estratto dalle lamiere il giovane alla guida. A causa delle gravi ferite riportate, per il 20enne non si è potuto far altro che constatare il decesso. I passeggeri, un 18enne e un 15enne entrambi svizzeri, non hanno riportato ferite gravi.