Siccità. “Per l’acqua potabile siamo abbastanza tranquilli, abbiamo la falda che ancora può essere utile per non arrivare a grossi razionamenti. Preoccupa invece l’aspetto dell’irrigazione in agricoltura”. Sono le parole che arrivano dal presidente lombardo Attilio Fontana parlando dell’emergenza siccità. “Da più di tre mesi – ha ricordato Fontana – stiamo concordando con i gestori dei bacini idroelettrici a monte e con gli agricoltori a valle per non sprecare neanche un litro di acqua”. La situazione potrebbe diventare seria – secondo Fontana – “qualora non dovesse ricominciare a piovere”, perché ” andiamo avanti non oltre il 13-14 di luglio. Se non piove anche i bacini idroelettrici tendono a svuotarsi – ha concluso – e di acqua per l’irrigazione non ci sarà più”.

Intanto sul tema siccità è tornato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Erba che parla di anomalia che sta vivendo il lago di Como “C’è uno strano caso che emerge e che riguarda i nostri territori: il livello del nostro lago continua a scendere mentre i serbatoi a monte che lo alimentano continuano a salire. Non riusciamo a comprendere il motivo per cui Regione Lombardia, nonostante i ripetuti allarmi sulla siccità, non liberi queste riserve per consentire agli agricoltori di affrontare un’emergenza senza precedenti – spiega Erba – il Lago di Como ha un bisogno disperato di acqua perché i livelli del Lario sono scesi ai minimi storici. Esortiamo Regione Lombardia a intervenire subito, il tempo a disposizione è quasi terminato e le previsioni del tempo non lasciano ben sperare”.