Chiedeva l’elemosina con insistenza nel parcheggio di un supermercato in via Bellinzona a Como. Ieri pomeriggio alle 14 circa all’arrivo dei poliziotti delle volanti cerca di allontanarsi ma viene raggiunto. Gli agenti lo trovano senza documenti a quel punto lo accompagnano in questura per gli accertamenti del caso. Verifiche che hanno permesso di scoprire che l’uomo, 40enne italiano, era agli arresti ai domiciliari dal novembre 2021 con pena da scontare a Milano fino al gennaio 2025. Lo stesso era già stato arrestato il 10 giugno scorso sempre per evasione, e il 29 giugno era stato sorpreso di nuovo a Como e denunciato sempre per lo stesso motivo.

Di fatto – da quanto è stato possibile ricostruire – non è mai tornato a Milano nelle ultime settimane. E’ stato quindi arrestato per evasione. Stamattina il direttissimo in tribunale a Como. Il giudice ha disposto il rientro a Milano per scontare la pena.