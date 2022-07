Senzatetto denunciato per occupazione abusiva di immobile e detenzione di armi e oggetti atti ad offendere.

Un uomo italiano, 30enne, senza fissa dimora scoperto dagli agenti della polizia locale di Como all’interno di un immobile attualmente inutilizzato. Si tratta dell’ex centro di accoglienza in via Sacco e Vanzetti a Prestino. Gli agenti stavano svolgendo un servizio di controllo sul territorio quando hanno deciso di entrare nello stabile di tre piani. In una stanza c’era un uomo italiano, 30enne senza fissa dimora, disteso su un materasso. Durante la perquisizione trovato anche un grosso coltello e un cacciavite. Agli agenti il 30enne ha riferito di tenerli per difendersi dai malintenzionati. Accompagnato in questura è stato denunciato.

Nelle scorse ore la polizia locale – dopo le segnalazioni di alcuni residenti – hanno smantellato una serie di alloggi di fortuna, probabilmente usati come ripari temporanei in via Brusadelli a Como. Mentre in piazza Perretta hanno notificato un ordine di allontanamento ad un uomo intento a bivaccare.