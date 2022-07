Furto al supermercato. Ieri pomeriggio poco prima delle 15 i poliziotti della squadra volante sono intervenuti in via Magenta a Como su segnalazione di un addetto della sorveglianza.

Una coppia con un bambino aveva iniziato ad accumulare merce riponendola nella cesta sotto al passeggino.

Una volta alla cassa i due hanno pagato solo 8 euro di prodotti, tralasciando la restante parte nascosta (120 euro di valore). Quando l’addetto del negozio li ha fermati per un controllo, l’uomo è scappato verso via Anzani abbandonando la donna e il bambino. Per lei, 40enne di origine libanese, denuncia per furto aggravato in concorso. Ha spiegato di non sapere il nome dell’uomo e di essersi incontrati lì casualmente.

