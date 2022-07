Oltre 920mila vaccinazioni somministrate in un anno e mezzo nei centri dell’Asst Lariana. In provincia di Como circa il 70% della popolazione si è sottoposto alla terza dose. Dato più basso rispetto alle prime due iniezioni. Mentre la quarta dose (al momento solo per over 80, persone con elevata fragilità e immunocompromessi) è ferma a poco più del 2%.



E’ quanto emerge dal bilancio tracciato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale in un momento in cui i contagi sono in risalita. E si è alle prese con un’ondata estiva che in Lombardia porta il tasso di positività a superare il 25%.

I numeri dell’Asst sulle vaccinazioni

Su una popolazione di 594.671 persone, i cittadini che hanno effettuato la prima dose sono il 77,95%, la seconda sale all’83,81%, la terza al 69,65%.

Soltanto 13.468 le quarte somministrazioni (il 2,26%).

Asst Lariana, nei propri centri e con il proprio personale, nel periodo tra il 27 dicembre 2020 (quando cioè inizio la campagna vaccinale) e il 30 giugno 2022 ha effettuato complessivamente 921.179 mila vaccinazioni.

Insieme ai dati viene diffuso un nuovo appello, visto il periodo caldo sul fronte dei contagi. In particolare il riferimento è agli anziani, alle persone con elevate fragilità e agli immunocompromessi affinché effettuino la quarta dose (che può essere somministrata dopo almeno 4 mesi dalla terza. Non è indicata al momento per chi dopo la terza abbia contratto il virus).

Nei mesi di luglio e agosto sarà possibile prenotare un appuntamento (sempre tramite il portale regionale) all’hub di via Napoleona a Como che resta aperto in luglio dalle ore 14 alle ore 20 nei giorni 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 27 e 28; in agosto aperto dalle ore 14 alle ore 20 nei giorni 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30).

A Menaggio all’ospedale Erba-Renaldi sarà possibile prenotare un appuntamento il 13 luglio e il 3 agosto dalle 9 alle 13.