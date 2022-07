I turisti restano fuori dall’albergo e passano la notte in questura. Un weekend di vacanza e divertimento si è trasformato in una spiacevole disavventura per le persone coinvolte.

Alle 4 del mattino un gruppo di 6 amici stranieri (inglesi, francesi e spagnoli) tra i 23 e i 27 anni ha fermato gli agenti delle volanti sul Lungo Lario Trento a Como, riferendo quanto era appena accaduto.

I giovani hanno raccontato di aver prenotato a maggio scorso tre giorni di vacanza sul Lario, selezionando un albergo in un comune turistico alle porte di Como. Dopo aver effettuato il check in sono usciti e sono rimasti a cena in città. In base a quanto riferito ai poliziotti, alle 23.30 sono stati chiamati dall’albergo. La struttura li informava che non avevano fatto rientro in tempo e che di lì a poco avrebbe chiuso lasciandoli fuori. I ragazzi hanno fatto presente che non erano stati avvisati delle limitazioni orarie. E hanno chiesto di aspettare per poter trovare un taxi e tornare, ma la proposta è stata bocciata.

Fortunatamente, di lì a poco, due ragazzi italiani incontrati per strada si sono resi disponibili ad accompagnarli in hotel per poter almeno per recuperare l’auto. Arrivati a destinazione hanno trovato l’albergo chiuso e al telefono nessuno ha più risposto. Oltre a restare fuori, i giovani non sono riusciti neppure a riavere la vettura. Quindi i “soccorritori” italiani li hanno riportati indietro. A quel punto sul lungolago i protagonisti della vicenda hanno incrociato la volante della polizia e raccontato l’accaduto. Gli agenti si sono attivati per cercare una struttura ricettiva libera per la notte, ma senza risultato. L’unica alternativa per non restare all’aperto è stata trascorrere qualche ora nella sala d’attesa della questura, dove poi i turisti hanno sporto denuncia. Finalmente al mattino sono poi stati accompagnati di nuovo nella struttura ricettiva dove hanno potuto recuperare i loro effetti personali.