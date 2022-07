Sfida a calcio in piazza con stop forzato. Il triplice fischio finale non è stato di un arbitro, ma da parte dei poliziotti delle volanti della questura di Como. Gli agenti sono intervenuti questa mattina in città alle 6.15 in piazza Santa Teresa per un gruppo di 20 ragazzi che giocava a pallone per strada disturbando i residenti e il traffico. Mentre i suoi amici giocavano a pallone, un giovane è stato trovato che dormiva in un’auto parcheggiata in mezzo alla strada. Si tratta di un 23enne comasco che aveva esagerato con l’alcol. Non riuscendo a rintracciarne il proprietario, l’auto è stata rimossa e per il 23enne è scattata la multa per intralcio al traffico.