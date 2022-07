Il Lago di Como, anche oggi, è più basso rispetto ai livelli minimi ma la tendenza tra l’acqua in ingresso e quella in uscita, è stata stabilizzata.

L’altezza del bacino si attesta a 38,9 cm sotto lo zero idrometrico, valore che supera il minimo storico registrato nello stesso periodo e cioè -32 cm. La percentuale di riempimento si ferma all’1,2% ma la tendenza tra l’afflusso e il deflusso d’acqua è stata stabilizzata. Entrano nel bacino 104,4 metri cubi d’acqua al secondo e ne escono 115,0.

Il Lago di Como rimane quindi in secca ma l’obiettivo è quello di non oltrepassare la soglia limite dei – 40cm di altezza.

A rischio la tenuta di darsene e muretti e la preservazione della flora e la fauna del lago. Per quanto riguarda la navigazione sul Lario, è ancora garantita l’attività dei battelli e degli aliscafi sebbene quest’ultimi potrebbero essere i primi a doversi fermare in caso di un ulteriore abbassamento del livello del lago.

Per fronteggiare la crisi idrica, in molti comuni della provincia sono in vigore da settimane ordinanze anti spreco ma il caldo record e soprattutto l’assenza di precipitazioni, hanno già messo in crisi l’agricoltura. “Se non pioverà nelle prossime settimane” ha dichiarato Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni “la Lombardia potrebbe anche dichiarare lo stato di calamità”.

Il “Tavolo Siccità”

In Regione è stato istituito il “Tavolo Siccità” che in virtù dell’emergenza assumerà carattere permanente. All’attuale situazione dei bacini lombardi è stato attribuito lo scenario di “severità idrica elevata” e per questo, ha assicurato il governatore Attilio Fontana sono stati coinvolti per fronteggiare la crisi diversi attori come i gestori dei bacini idroelettrici, i consorzi di bonifica, l’unione delle province lombarde e l’associazione nazionale dei comuni italiani.