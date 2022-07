I laureati dell’Università dell’Insubria si inseriscono facilmente nel mercato del lavoro. L’ateneo di Varese e Como è il secondo in Italia per il tasso di occupabilità. Lo dice la 22esima classifica Censis delle università italiane 2022-2023. Nella graduatoria l’Insubria ha guadagnato una posizione ed è decima nel gruppo degli atenei medi, dove è approdata lo scorso anno grazie all’aumento degli iscritti (oggi a quota 12.727).

Gli indicatori valutati dal Censis sono numerosi: i servizi, le borse di studio, le strutture, la comunicazione, l’internazionalizzazione e, appunto, l’occupabilità. Per questo indicatore l’Insubria è seconda dopo l’Università di Brescia sia nel gruppo dei medi atenei che nella classifica generale. Altro risultato importante è quello dell’internazionalizzazione, che vede l’Insubria quinta tra i medi atenei.

La didattica

Sul fronte della didattica. Bene il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria. Nella classifica di quest’anno è in assoluto il secondo migliore d’Italia. Le lauree magistrali del settore scientifico sono quarte in Italia e prime in Lombardia.

Anche Giurisprudenza, magistrale a ciclo unico con sede a Varese e a Como, resta nella zona alta della classifica generale, passando dalla terza alla quarta posizione, a pari punteggio con Milano e Milano-Bicocca.

Per le lauree triennali, i corsi del settore linguistico (Mediazione) sono decimi nella classifica generale e primi in Lombardia.

Le professioni sanitarie sono seste in assoluto, quinte in Italia e prime in regione per la progressione in carriera.

Il rettore sui risultati: “Segno della voglia di crescere e migliorare”

«Insubria si trova ormai da anni al top della classifica per i corsi di Odontoiatria e di Giurisprudenza ma quest’anno vede l’ingresso di altre aree in posizioni importanti. È un segno della voglia di crescere e migliorare del nostro ateneo». Ha detto il rettore Angelo Tagliabue:

«Insubria è particolarmente attenta al tema dell’ingresso nel mondo del lavoro e questa posizione è indice dell’ottima preparazione dei nostri studenti». Aggiunge la delegata a Comunicazione e Orientamento Michela Prest.

All’Università dell’Insubria domani è in programma una giornata informativa di orientamento: immatricolazioni aperte dal 14 luglio.