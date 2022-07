Quarta dose di vaccino anti Covid anche agli over 60 e ai fragili. Sta per partire la somministrazione dopo le iniezioni già avviate (e non decollate) per gli over 80 e gli immunocompromessi.

Oggi l’ok dell’Ema (l’agenzia europea dei medicinali) e del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo (Ecdc) delle malattie. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha spiegato che ci sarà un adeguamento delle linee guida nazionali. Pronti a riorganizzarsi le Regioni e di conseguenza gli enti territoriali.

Asst pronta a riattivare alcuni centri vaccinali

Nel Comasco l’Asst Lariana sta già lavorando per farsi carico dell’attività vaccinale come da piano concordato con Ats Insubria. “Considerata l’indicazione di utilizzare sedi di proprietà del sistema sanitario regionale – fa sapere la direzione generale di via Ravona – si perseguirà un modello policentrico. Oltre alla sede di Como, in via Napoleona, e Menaggio verranno attivati anche i centri Vaccinali di Cantù, Mariano Comense e Ponte Lambro. Ciò pur avendo il pregio di assicurare una diffusione capillare sul territorio – si precisa – comporterà una più complessa gestione del personale”.

Sono dunque pronti ad essere riattivati – con alcune linee – le sedi di Cantù, Mariano e Ponte Lambro in modo tale da rispondere alle esigenze della popolazione. Popolazione alle prese con un’ondata estiva che ha fatto risalire i contagi in tutto il Paese.