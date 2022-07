Il ristorante dopo una certa ora, pur non avendone le autorizzazioni, si trasformava in discoteca. Con tanto di dj, luci a intermittenza e zone destinate al ballo. L’attività congiunta di questura (personale della divisione polizia amministrativa e sociale) e carabinieri di Lurago d’Erba ha fatto scattare la sospensione dell’attività per 10 giorni. Il titolare è stato denunciato. E’ accaduto a Merone, in un locale già noto per pregressi provvedimenti amministrativi e penali.

Polizia e carabinieri in borghese fingendosi clienti hanno documentato più serate danzanti. Il locale ha una regolare licenza per somministrazione di alimenti e bevande mentre a una certa ora con alcuni accorgimenti (spostando gli arredi e lasciando spazio al dj) i clienti potevano entrare anche solo per fruire del bar e ballare.