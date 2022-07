Pallacanestro Cantù ingaggia Giovanni Pini. Ala-centro, 30 anni il prossimo 25 luglio, originario di Carpi (Modena), Pini è un lungo di 205 centimetri per 100

chili, reduce da un biennio alla Scaligera Verona con cui ha conquistato, lo scorso mese, la terza promozione in Serie A della sua carriera. Nel suo palmarès figurano anche una EuroChallange, vinta con Reggio Emilia nel 2014, e una Supercoppa LNP, vinta con la “Effe” nel 2018. Ha totalizzato 236 presenze in serie A2 e 149 nel massimo campionato, in cui ha disputato due stagioni con Reggio, una con Avellino e una con la Virtus Roma.

“Pini è un giocatore molto concreto e, avendo militato sempre per squadre importanti, con una certa esperienza – ha dichiarato coach Meo Sacchetti – il suo atteggiamento e il suo approccio a un basket di alto livello possono senz’altro darci una mano. Aggiungiamo al nostro roster un profilo esperto e un autentico uomo-squadra“. “Sono contento di aver firmato per Cantù perché il mio primo obiettivo era quello di proseguire con un club ambizioso che lottasse per disputare un campionato di vertice” ha commentato Pini.