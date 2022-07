Lago di Como sempre vicino a 40 centimetri sotto lo zero idrometrico. In serata era a – 38,7 con una percentuale di riempimento allo 0,6%. La tendenza è stabile ma le previsioni meteo per i prossimi giorni lasciano poche speranze. Torna la canicola, con punte fino a 37 gradi in città da venerdì. Mentre l’agricoltura soffre e si cerca di evitare gli sprechi d’acqua in ogni contesto. Giovedì in prefettura il prefetto incontrerà i vertici di Como Acqua, che gestisce la risorsa idrica sul territorio, per capire come affrontare le prossime giornate.

Oggi il governatore lombardo, Attilio Fontana ha dichiarato che “La situazione è estremamente preoccupante” aggiungendo “grazie a tutti questi utilizzi con il misurino dell’acqua che ancora esiste in montagna forse riusciamo a tirare ancora in là qualche settimana”.



A stretto giro le dichiarazioni del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, il comasco Raffaele Erba.

“Dopo aver annunciato che Regione Lombardia avrebbe potuto contare su riserve d’acqua fino allo scorso 10 luglio, oggi il presidente ha rivisto totalmente le stime dichiarando che esistono scorte sufficienti per arrivare a fine mese – ha detto -. Assistiamo a un continuo balletto di dati contraddittori”.