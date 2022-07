Bucano e la gomma e rubano uno pneumatico da un’auto in sosta. Arrestati.



Stanotte al 112 è arrivata la segnalazione di un furto. Due uomini stavano smontando il copertone da una vettura parcheggiata in via Scalabrini a Camerlata (quartiere di Como) e lo stavano caricando su un’altra macchina usata poi per scappare.



Immediato l’intervento delle volanti della Polizia di Stato che poco dopo – in base alla descrizione fornita – hanno fermato il veicolo in fuga verso via del Lavoro. Sul sedile posteriore hanno trovato lo penumatico appena rubato assieme al cric.

Gli agenti hanno identificato i due giovani alla guida, entrambi italiani di 36 e 28 anni rispettivamente residenti a Lipomo e Menaggio – che inizialmente avrebbero tentato di accampare una scusa ma poi avrebbero ammesso e ricostruito i fatti. In base a quanto avrebbero raccontato, poco prima avevano bucato in via Pasquale Paoli, poi una volta in via Scalabrini notando una vettura con gli pneumatici compatibili, hanno deciso di smontarne uno e di portarlo via.



I due poi accompagnati in questura per i controlli di rito, perquisita la macchina. Nel vano porta oggetti trovato un coltello a serramanico di 13 centimetri con lama di 6. Sequestrati auto e coltello. Arrestati entrambi – risultati già noti alle forze dell’ordine – per furto aggravato in concorso e il 36enne di Lipomo anche per porto di armi. Per quest’ultimo è scattata anche la sanzione perché trovato alla guida con la patente scaduta. Stamattina il direttissimo in tribunale a Como, chiesti i termini a difesa e udienza a settembre. E’ stato, inoltre, rintracciato il proprietario dell’auto parcheggiata in via Scalabrini che poi ha sporto denuncia.