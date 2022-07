Via Anzani sorvegliata speciale. E’ pronta l’ordinanza per ripristinare decoro e sicurezza in un’area della città finita sotto ai riflettori da tempo a causa dei numerosi episodi di cronaca. Esasperati i residenti della zona.

Vertice in Prefettura questa mattina tra il sindaco di Como Alessandro Rapinese, il prefetto Andrea Polichetti e il comandante della polizia locale Vincenzo Aiello.

Sul tavolo una serie di interventi per la zona che si estende dall’area dell’Ippocastano fino a piazza San Rocco.



A breve sarà emanata una prima ordinanza che vieterà la vendita e il consumo di alcolici all’aperto e in determinati orari. Via via le misure saranno incrementate fino alla possibilità di richiedere la presenza di pattuglie delle forze dell’ordine fisse o mobili.