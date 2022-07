Donna rischia di annegare: salvata dal bagnino.Tragedia sfiorata oggi pomeriggio a Como, nei pressi di Villa Olmo.

“Tre ragazze straniere, di origine pakistana, hanno consumato tre spremute nel nostro bar – spiega Maurizio Locatelli, gestore del lido di Villa Olmo – poi si sono allontanate e sono andate alla darsena, raggiungibile a piedi a causa della siccità e del lago basso. Si sono avvicinate all’acqua, in un’area che si trova all’esterno del nostro lido. Dopo qualche istante – continua Locatelli – una delle tre si è ritrovata, vestita, in acqua, a faccia in giù. Il mio assistente, Giacomo Castelletti, ha intuito al volo il pericolo, si è lanciato in direzione della donna in difficoltà e l’ha afferrata, salvandola”. Al lido oggi era presente anche un medico rianimatore, che ha constato come la donna non avesse accusato alcuna conseguenza, grazie al tempestivo intervento del bagnino.

Da Locatelli, infine, un appello: “Segnaliamo il pericolo, diamoci tutti una mano: la città di Como non vuole piangere altre vittime”. Il riferimento di Locatelli è alle recenti tragedie, bagnanti – in particolare giovani – morti per essersi tuffati nel Lario in zone dove vige il divieto di balneazione.