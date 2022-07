Siccità in Lombardia, la situazione continua a essere critica, soprattutto per le conseguenze sul piano agricolo. “Le ultime riserve per l’agricoltura si stanno esaurendo e oltre il 25 luglio non possiamo andare”, ha sottolineato il governatore della Lombardia Attilio Fontana che questa mattina insieme all’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha fatto il punto della situazione. “Per l’acqua potabile la falda è ancora ricca e non abbiamo preoccupazioni”, ha detto ancora Fontana.

Siccità in Lombardia

Il Lago di Como resta sorvegliato speciale. Il Lario ha raggiunto i livelli minimi. Nonostante il rilascio di acqua dai bacini alpini il livello del Lago di Como a inizio settimana è sceso fino raggiungere 40 cm sotto lo zero idrometrico: un valore che supera il minimo storico registrato nello stesso periodo e cioè -32 cm.

LAGO DI COMO – Il livello attuale del Lago di Como è – 38,2 cm (riempimento in % = 1,2% – 1 cm di lago = 1,4 milioni di metri cubi d’acqua). Erogazione attuale: 111,60 m3/s che, dedotto il DMV di 11 m3/s (derogato) corrispondono al soddisfacimento del 46% delle derivazioni irrigue.

Se non piove si prevede di poter mantenere l’erogazione fino al 25 luglio, poi si prevede che il lago si troverà al livello minimo e l’erogazione nel Ticino sarà dipendente dagli afflussi provenienti da monte.

Sono stati raggiunti 3 accordi volontari con i gestori idroelettrici della Valtellina-Valchiavenna (A2A, Edion e Enel): 16 giugno per 10 gg per garantire un deflusso verso il lago di circa 3,7-4 milioni di metri cubi al giorno (esclusi in WE) che corrispondono a una portata in ingresso di circa 40 m3/s

27 giugno l’accordo è stato garantito per altri 10 giorni; 8 luglio è stato acquisita la disponibilità per garantire almeno per altri 10 giorni 5,7 milioni di metri cubi al giorno (anche con riattivazione impianto Enel in manutenzione).