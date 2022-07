Si è chiuso oggi a Milano “LOOKING 4”, l’evento voluto da Fondazione Cariplo per i suoi trent’anni. Cinque tappe che hanno visto coinvolti più di 100 relatori, 1500 partecipanti di cui 700 ai tavoli di lavoro. “Abbiamo incontrato e si sono incontrate più di 1.000 persone che hanno lavorato intorno ai temi della ricerca, della cultura. Quindi della conoscenza, del servizio alla persona, dell’ambiente” ha detto Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo che ha aggiunto “Ragionando su questi temi abbiamo visto una grande vitalità delle nostre comunità che però hanno bisogno di essere sostenuta e promossa. Se avremo una comunità fatta di legami in cui le persone investono, credono, crescono e mobilitano energie e desideri quella comunità è capace di creare risposte che sono una garanzia per il sistema delle imprese e della democrazia”

Lotta alle disuguaglianze e spinta all’innovazione. Questa la missione di Fondazione Cariplo dal 16 dicembre 1.991. Una data che -precisa il primo presidente Roberto Mazzotta – “comprende un punto di partenza, ma anche d’arrivo per le evoluzioni degli anni 80”. Nata a cavallo tra due epoche, Fondazione Cariplo ha mantenuto la posizione di ente intermedio. Tra la società e l’economia. Tra il settore pubblico e quello privato. In tanti casi, ha sottolineato però l’ex presidente Giuseppe Guzzetti per incontrare i bisogni della comunità si è spinta oltre “fino a operare in supplenza alle autorità anziché in sussidiarietà”. “Perché i tre pilastri su cui si fondano le democrazie: lo stato, i mercati e la comunità devono comunicare. E Cariplo lo ha fatto svolgendo un lavoro di collaborazione e coesione. I problemi del paese si risolvono se i tre pilastri collaborano” ha concluso Guzzetti.

1.806 progetti sul territorio Comasco

Nel corso di trent’anni di attività sono stati sostenuti 35.600 progetti con contributi per un totale di 3,65 miliardi di euro. Da sempre, Fondazione Cariplo ha concentrato il proprio impegno nei quattro storici settori: ambiente, arte e cultura, ricerca scientifica e servizi alla persona. Nel 1998 sono nate poi le Fondazioni di Comunità per promuovere la filantropia, la cultura del dono e la crescita della società civile nei capoluoghi di provincia della Lombardia e nel Verbano- Cusio-Ossola. Per il territorio Comasco, si parla di 1.806 progetti con uno stanziamento di 176 milioni di euro.

