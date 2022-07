Vaccinazioni Covid, da lunedì 18 luglio l’Hub Vaccinale di via Napoleona si trasferisce nell’edificio 53, la palazzina verso San Carpoforo dove erano stati vaccinati a suo tempo gli insegnanti e poi i bambini. Il percorso sarà debitamente indicato dalla cartellonistica. Le persone anziane e fragili potranno essere accompagnate in auto fino all’ingresso dell’edificio. L’uscita, in auto, potrà poi avvenire direttamente attraverso il cancello che si affaccia su via San Carpoforo. A piedi l’ingresso sarà consentito oltre che dal consueto accesso in via Napoleona, da quello collegato all’autosilo Valmulini e – appunto – dal cancello in via San Carpoforo.

Lunedì l’hub sarà aperto dalle ore 14 alle ore 20 mentre dal 19 al 23 luglio previsto un ampliamento orario dalle ore 10 alle ore 20. Gli orari dell’ultima settimana di luglio verranno definiti nel corso dei prossimi giorni sulla base delle prenotazioni.

Provvedimenti legati all’aumento della richiesta data dall’estensione della platea dei cittadini vaccinabili. La quarta dose è stata autorizzata anche per gli over 60 e gli over 12 fragili. Nei primi due giorni – ossia tra ieri e l’altroieri – effettuate più di 500 iniezioni. Tra via Napoleona e Menaggio, tra autopresentati e i primi prenotati. A cui oggi se ne sommano più di 300.

In Lombardia oltre 17mila le quarte dosi somministrate e 80mila prenotati in 24 ore.

E proprio per evitare code e disguidi, l’Asst Lariana rinnova l’invito a prenotare il proprio appuntamento.

In via Napoleona – vale la pena ricordarlo – le casse Cup e il Punto Prelievi che per l’avvio dei lavori di ristrutturazione sono stati trasferiti, restano nel Padiglione Negretti.